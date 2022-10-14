На вокзалі Дніпра запрацює комплексна система огляду пасажирів та багажу за допомогою технічних засобів, які застосовуються в аеропортах.
Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "Укрзалізниці".
Зазначається, що "Укрзалізниця" продовжує масштабувати безпекові системи на залізничних вокзалах країни.
"На вокзалі Дніпра запрацює комплексна система огляду пасажирів та багажу за допомогою технічних засобів, які застосовуються в аеропортах. Зокрема, на вокзалі встановлять рентгено-телевізійний інтроскоп та стаціонарний металодетектор", - йдеться у повідомленні.
Зауважується, що аналогічні системи вже понад чотири місяці працюють на Київському центральному залізничному вокзалі та два місяці – в Харкові, гарантуючи безпеку пасажирів.
"Пасажири з проїзними документами на поїзди далекого сполучення, відвідувачі довідкового бюро, залів очікування й камер зберігання, а також ті, хто проводжає та зустрічає, допускатимуться в контрольну зону через центральний вхід вокзалу", - розповіли у "Укрзалізниці".
Пасажири рейсів приміського сполучення проходитимуть контроль на цокольному поверсі, поруч із приміськими касами.
Водночас вхід із цокольного поверху до центрального вестибюля вокзалу, а також вихід до поїздів через пішохідний міст буде перекрито.
"Просимо пасажирів та інших відвідувачів вокзалу звернути увагу на ці зміни. Процедура перевірки займе не більше 15 хвилин", - йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомляв УНІАН, 9 червня голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин розповів, що на центральному Київському вокзалі посилили контроль на вхід, тому всіх пасажирів будуть перевіряти та їхні валізи через металошукачі.