"Укрзалізниця" посилила контроль на вхід на центральному Київському вокзалі, де відтепер будуть перевіряти пасажирів та їхні валізи через металошукачі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції на Центральному залізничному вокзалі розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.
"Якщо ви пам'ятаєте, то з перших днів війни наші вокзали були найбільш безпечними місцями в країні. Нам вдалося зберегти безпеку, жоден пасажир не загинув і не був серйозно поранений за перші 100 днів війни. Потрібно посилювати заходи безпеки на випередження", - сказав Камишін.
За його словами, у середу, 8 червня, був перший тестовий день, коли було пропущені 7 тисяч людей. Сьогодні – перший робочий. В "Укрзалізниці" за допомогою сестринської компанії - Міжнародний аеропорт "Бориспіль" націлені досягти середнього часу очікування в черзі на контролі до трьох хвилин. А в пікові години - не більше 10 хвилин.
Посилений контроль націлений на виявлення вибухонебезпечних речовин, зброї та інших заборонених для перевезення речей. Так, під час першого дня було виявлено 20 випадків перевезення заборонених речей, з них шість випадків – перевезення зброї.
"Є випадки перевезень боєкомплектів. При чому випадки такі, що люди передавали посилку. Навіть, здавалося, просто їхала жіночка з дитиною, але при цьому передавала кудись посилки і в ній знайшли боєкомплект", - сказав член правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.
"Київ генерує приблизно 65-70% пасажиропотоку… А далі працюватимемо відповідно до міст-мільйонників. На кожному вокзалі буде своя технологія, оскільки нам важливо не просто показово встановити рамки, а справді організувати режимну територію", - додав Перцовський.
Також на вокзалі чергуватимуть службові собаки кінологічної служби та допомагатимуть спеціалістам з безпеки проводити заходи з контролю.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" у червні запустить нічний потяг "Київ-Перемишль".
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