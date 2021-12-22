АЗС знизили вартість бензинів і ДП в межах 20-50 коп./л.

У період з 21 по 22 грудня роздрібні мережі АЗС, що працюють в економ- і середньому сегментах, знизили вартість бензинів і ДП в межах 20-50 коп./л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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На станціях мережі Chipo бензини подешевшали на 36коп./л: бензин А-92 - до 29,06 грн/л, бензин А-95 - до 29,76 грн/л. Ціна ДП опустилася на 47 коп./л, до 28,56 грн/л.

У мережі Marshal ціни на всі види палива знизилися на 30 коп./л: бензин марки А-92 подешевшав до 28,50 грн/л, А-95 - до 29,50 грн/л, ДП - до 28,10 грн/л.

Мережа Mango знизила ціни на бензини на 20 коп./л.

Держрегулювання цін:

14 травня 2021 року Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен їх надавати Міністерству економіки не пізніше третього числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до п'ятого числа кожного місяця.