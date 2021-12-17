На станціях WOG і ОККО бензин марки А-95 подешевшав на 10 коп./л.

За тиждень (10-17 грудня) роздрібні мережі АЗС знизили ціни на бензини і дизельне паливо.

Ціни були змінені в межах 10-40 коп. / л. про це заявили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, повідомляє Enkorr.ua.

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Зокрема, на станціях WOG і ОККО бензин марки А-95 подешевшав на 10 коп./л, до 30,78 грн/л, дизельне паливо — на 14 коп./л, до 30,13 грн/л.

У мережі "Катрал" ДТ і бензин А-92 подешевшали на 40 коп./л, до 29,37 грн/л і 29,99 грн/л відповідно, А-95 — на 20 коп./л, до 30,57 грн/л.

Такі мережі як SOCAR, "Паралель", "Укргазвидобування", "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, "Овіс" і Motto знизили ціну палива на 5-50 коп./л.

У мережі AMIC ціни на бензини та ДП зменшилися на 17 коп./л: А-92 — до 30,03 грн/л, А-95 — до 30,61 грн/л і ДП — до 29,96 грн/л. мережа Shell знизила вартість дизпалива на 14 коп./л, до 30,13 грн/л, "п'ятірки" — на 10 коп./л, до 30,78 грн/л.

Держрегулювання цін:

14 травня 2021 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен їх надавати Міністерству економіки не пізніше третього числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до п'ятого числа кожного місяця.

Автор: Олена Коваленко