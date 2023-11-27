Надано допомогу 1624 особам, зокрема 93 дітям. Із ознаками переохолодження до медиків звернулися 6 людей.

В Україні на 14 автодорогах перекрито рух транспорту, у 16 областях знеструмлені населені пункти.

Про це йдеться в повідомленні МВС. Зокрема, найскладніша ситуація на півночі та півдні Одеської області. Там снігові перемети сягають півтора метра. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники.

Поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл-Рені рятувальники визволили 6 людей.

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Відбуксовано понад 500 автомобілів, зокрема 14 автобусів та 12 автомобілів екстреної допомоги.

Надано допомогу 1624 особам, зокрема 93 дітям. Із ознаками переохолодження до медиків звернулися 6 людей.

У Миколаївській області перекрито рух на 10 ділянках доріг, перемети сягають 2 м. Підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків негоди 49 разів, 75 автомобілів відбуксовано.

У Черкаській області поблизу міста Кам’янка ускладнено рух. Поліцейські організували рух транспорту у реверсному режимі, близько 40 вантажних автомобілів зупинені на відстій. Рятувальники розгорнули пересувні пункти обігріву.

Як додав начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, з ночі тимчасово обмежений рух вантажного та громадського пасажирського транспорту на автодорогах області загального користування:

М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине (через Вінницю, Кропивницький) (км 517+621 – 583+258);

Н-01 Київ – Знам’янка (км 123+687 – 242+004).

"На ранок маємо 131 населений пункт без світла, 54 з них – частково. Для оперативного відновлення енергопостачання залучено 139 бригад енергетиків", - повідомив Табурець.

В Кіровоградській області поблизу села Велика Виска ліквідовано затор, 30 вантажних автомобілів стоять на узбіччі. Відбуксовано 164 транспортні засоби, 293 людям надана допомога.

Загалом на території України знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях, 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксовано 840 автомобілів.

"Закликаємо водіїв уникати поїздок регіонами, де вирує негода. Якщо Вам потрібна допомога – зверніться до екстрених служб за номерами 101 та 102. У регіонах працюють Пункти Незламності та пересувні пункти обігріву", - йдеться в повідомленні.

Негода в Україні

27 листопада у Києві та Київській області оголошено І рівень небезпечності через сильний вітер. За даними синоптиків, сьогодні пориви північно-західного вітру сягатимуть 17-22 м/с. Також очікуються хуртовини.

В Україні негода почалася вчора вдень із території Одеської області. Далі циклон почав йти углиб України. А в ніч проти 27 листопада стихія розігралася в окупованому Криму.

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