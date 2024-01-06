На вʼїзд в Україну перед цим пунктом пропуску очікують 650 вантажівок.

Увечері, 6 січня 2024 року, польські фермери припинили блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща сьогодні о 21:00 (за київським часом) завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика-Шегині", – сказав він у коментарі "Українській правді".

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі, додав представник ДПСУ. За його словами, прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють над забезпеченням пропуску максимальної кількості вантажівок.

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Демченко додав, що зараз на кордоні на вʼїзд в Україну перед пунктом пропуску "Медика-Шегині" очікують 650 вантажівок.

Зняття блокади українського кордону: що передувало

6 січня уряд Польщі уклав угоду із фермерами, яка має завершити блокаду українського кордону польськими аграріями. Аби досягти згоди, влада пішла на поступки фермерам.

Зазначалося, що міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський пообіцяв задовольнити всі вимоги аграріїв, серед яких збереження низьких податків, надання субсидій та пільгових кредитів для фермерів.

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