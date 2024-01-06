Польский уряд пішов на поступки фермерам, яким заважало дешеве українське зерно.

Польский уряд уклав угоду з фермерами, яка має покласти край блокуванню українського кордону з боку польських аграріїв. Про це повідомляє польське видання Polsat News.

У суботу міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський разом із головою прикордонного Підкарпатського воєводства Терезою Кубас-Гул зустрілися з представниками фермерського руху "Shukana Wieś" ("Ошукане село"), які протестували біля міжнародного пункту пропуску "Медика – Шегині".

За підсумками зустрічі Кубас-Гул повідомила про підписання угоди з фермерами, а міністр пообіцяв задовольнити всі вимоги аграріїв. Ці вимоги зокрема включають збереження низьких податків, надання субсидій та пільгових кредитів для фермерів.

Відео дня

"Після підписання угоди протест на пункті пропуску в Медиці призупиняється на період, необхідний для впровадження правових та повідомлювальних змін, і на час, необхідний для впровадження додаткових змін", – йдеться в угоді.

Втім один з лідерів руху "Ошукане село" Роман Кондров уточнив журналістам, що організатори протесту ще планують узгодити між собою цю домовленість. Із остаточним рішенням щодо припинення протестів вони планують визначитися протягом вечора.

Протест польських фермерів на кордоні з Україною

Протягом 2023 року польські фермери влаштували кілька гучних акцій протесту проти імпорту дешевої агропродукції з України. Протести відбувалися як біля українського кордону, так і всередині Польщі.

В листопаді фермери приєдналися до блокування кордону України, яке влаштували польські перевізники. Свою акцію вони проводили з 23 листопада біля переходу "Медики – Шегині". Новий уряд Польщі, сформований у грудні, обіцяв зняти блокаду, однак досі домовитися з фермерами не вдавалося.

Вас також можуть зацікавити новини: