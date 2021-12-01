Відповідно до концесійної угоди, QTerminals Olvia інвестує в розвиток порту близько 3,4 млрд грн.

Сьогодні, 1 грудня, майно державного підприємства "Стивідорна компанія "Ольвія" та відповідне майно державного підприємства "Адміністрація морських портів України" передано в концесію QTerminals Olvia, що входить до групи QTerminals.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, порт переданий в рамках державно-приватного партнерства на 35 років.

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Відповідно до концесійного договору, QTerminals Olvia інвестує в розвиток порту близько 3,4 млрд грн.

"Угодою передбачено збереження робочих місць для працівників підприємства строком на 6 років. Також залишається вимога про максимальне залучення для роботи в порту саме українських громадян. Окремий пункт угоди - це розв'язання інфраструктурних проблем міста Миколаїв. Так, за кошти інвестора планується будівництво нового тунелю під залізницею в Корабельному районі", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він підкреслив, що таке державно-приватне партнерство - це не тільки про розвиток конкретного порту, а й регіону в цілому.

"Це нові робочі місця, нова інфраструктура, зростання експортного потенціалу українського бізнесу і, як наслідок, підвищення конкурентоспроможності України на міжнародних торгових майданчиках", - сказав Кубраков.

Повідомляється, що QTerminals Olvia почне управляти портовими активами, переданими в концесію, з 2 грудня 2021 року.

QTerminals і порт "Ольвія":

QTerminals - катарський портовий оператор. Компанія надає послуги з перевезення контейнерних і генеральних вантажів, RO-RO перевезень, а також транспортування худоби. QTerminals відповідає за забезпечення імпорту та експорту Катару, за його морські торговельні потоки та стимулювання економічного зростання на місцевому та регіональному рівнях.

Спеціалізований морський порт "Ольвія" був заснований в 1992 році на базі третього вантажного району Миколаївського морського торгового порту. Порт розташований на Лівому березі Бузького лиману. Територія порту становить 178,8 га, а довжина причальної лінії - 1,81 км.

У серпні 2020 року Міністерство інфраструктури підписало договір про передачу компанії з Катару QTerminals в концесію Миколаївського спеціалізованого морського порту "Ольвія".

Згідно з угодою, на першому етапі компанія-концесіонер інвестує в розвиток порту близько 3,4 млрд грн протягом 5 років. За весь час концесії, а це 35 років, буде залучено до 17,3 млрд грн прямих інвестицій.

Автор: Герасименко Валентина