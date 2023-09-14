"Укрзалізниця" продовжує боротьбу з квитковими шахраями.

В "Укрзалізниці" пояснили, які рішення запровадила компанія, щоб унеможливити схеми перекупників щодо квитків на потяг до Польщі.

Як повідомила в коментарі УНІАН прес-служба перевізника, продаж квитків на найбільш ажіотажні напрямки було переведено в застосунок. Продаж квитків відкривається в чітко зазначений час, і також було обмежено повернення квитків онлайн, чим масово зловживали перекупи.

Так, упродовж двох тижнів ретельного контролю посадки до рейсів було не допущено близько двох десятків пасажирів з квитками на імена, які не збігалися з документами, що посвідчують особу.

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"Це, як правило, імена спекулянтів, під якими ті завчасно викуповують квитки, а потім перепродають їх зі зміненим у фоторедакторі ім'ям, яке все одно проявиться у провідника при скануванні, або навіть без змін. За серпень заблоковано понад 600 акаунтів, які використовували спекулянти для масового викупу квитків", - йдеться в повідомленні.

Як придбати квитки на польський напрямок

В УЗ відмічають, що завдяки вжитим заходам наразі не спостерігається проблем з купівлею квитків до Польщі.

Зазначається, що квитки на поїзди польського напрямку доступні за 20 днів до дати відправлення о 08:00 у мобільному застосунку "Укрзалізниці". Виняток — поїзд № 67/68 Київ — Варшава. Квитки на нього надходять у продаж тепер о 09:00, щоб дозувати навантаження на застосунок.

"Водночас для протидії зловживанням компанія переглянула процедуру повернення: квитки на рейси далекого сполучення польського напрямку повертають виключно претензійним порядком через каси. Таким чином національний перевізник забезпечує максимальну прозорість, не допускаючи можливих зловживань із покупкою, поверненням та перепродажем квитків", - додали в УЗ.

Рейси "Укрзалізниці" до Польщі

У серпні стало відомо, що пасажири стикаються зі складнощами під час повернення квитків на поїзди, оскільки "Укрзалізниця" обмежила канали продажу та повернення квитків для певних поїздів за міжнародними напрямками. До списку тоді увійшли поїзди: №67/68 Київ - Варшава; № 23/24 та 19/20 Київ - Хелм; 93/94 Харків-Хелм; 36/35 Одеса - Перемишль; 32/31 Запоріжжя - Перемишль; 73/74 Харків - Перемишль; 53/54 та 89/90 Київ - Перемишль; 705/706 та 715/716 Київ - Перемишль; №351К/351Л Київ - Кишинів.

Найбільшою популярністю серед міжнародних маршрутів в українців наразі користується поїзд "Київ – Варшава". Однак, попри боротьбу зі спекулянтами, придбати квитки на нього – задача не з легких через надвеликий попит. Проте варшавський поїзд має непогану альтернативу у вигляді маршруту "Київ – Хелм". Квитки на цей поїзд набагато легше купити і повернути.

14 вересня 2023 року стало відомо про те, що новий потяг до Польщі буде запущено вже цієї осені. "Укрзалізниця" може запустити новий потяг до регіону, де транскордонне пасажирське сполучення було відсутнє вже понад 15 років.

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