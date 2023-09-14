"Укрзалізниця" може запустити новий потяг до регіону, де транскордонне пасажирське сполучення було відсутнє вже понад 15 років.

"Укрзалізниця" вже цієї осені може запустити новий потяг сполученням Львів — Варшава з пересадкою між двома узгодженими потягами в Рава-Руській.

Як повідомила в коментарі УНІАН прес-служба перевізника, для організації сполучення Львів — Варшава "Укрзалізниця" провела капітальний ремонт колії на дільниці Рава-Руська — Держкордон. Також було завершено комплекс робіт з підготовки інфраструктури на станції Рава-Руська для зручної пересадки між поїздами колії 1435 мм та 1520 мм та прикордонно-митних операцій.

"Це дає можливість вже цієї осені запустити сполучення Львів — Варшава з пересадкою між двома узгодженими потягами в Рава-Руській, де транскордонне пасажирське сполучення відсутнє вже понад 15 років", - йдеться в повідомленні.

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За словами представників "Укрзалізниці", в середньостроковій перспективі розвиток хабової моделі перевезень передбачає будівництво колії 1435 мм до основних хабових станцій в Україні, зокрема до Львова, що дасть можливість значно збільшити кількість потягів у сполученні Україна - ЄС та активніше залучати до перевезення колією 1435 мм європейських залізничних операторів.

"Укрзалізниця" досі очікує на фінальне погодження від польської сторони щодо запуску сполучення Київ — Варшава вагонами стандартного для України габариту, що дозволить збільшити пасажиропотік між столицями в декілька разів", - йдеться в повідомленні.

В УЗ додали, що успішний тестовий заїзд цього поїзда відбувся ще 1 червня 2023 року. Також у червні 14 вагонів тестового поїзда Київ — Варшава стандартного для України габариту отримали QR-коди та маркування польської залізниці.

"Укрзалізниця" - останні новини

11 вересня стало відомо, що УЗ змінює маршрут курсування низки поїздів у вересні. Рішення було прийнято через ремонтні роботи. Так, перевізник готується до сезону зимових перевезень.

Також "Укрзалізниця" налагоджує щоденне сполучення Херсона зі столицею та збільшує кількість рейсів між Херсоном та Миколаєвом. Група вагонів буде частиною поїзда №217/218 Київ — Миколаїв та розпочне курсування з 23 вересня.

У вересні стало відомо, що від початку старту програми жіночими купе скористалися близько 8 тисяч пасажирок. За словами "Укрзалізниці", ця послуга користується попитом, адже наразі понад 90% квитків розпродані на 20 днів наперед.

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