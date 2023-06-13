В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів стала Toyota RAV-4.

У травні автопарк України поповнили понад 1,3 тис. гібридних легкових авто, що є рекордним показником за останні 10 місяців.

Як повідомляє "Укравтопром", частка нових авто з цієї кількості становила 73%. А всього на травневому ринку нових легковиків "гібриди" охопили 26% продажів. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів стала Toyota RAV-4 - 202 авто. Друге місце за популярністю посідає - Nissan Qashqai - 88 авто. Третій результат у гібридного Mercedes-Benz GLE – 63 авто.

Крім того, в реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Toyota Prius - 39 авто. На другій позиції - Ford Fusion US - 33 авто. Третє місце у Chevrolet Volt (27 шт.).

Відео дня

Ринок авто в Україні під час війни

Український автопарк за травень поповнився на майже 15,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 0,3% більше, ніж у квітні. У травні 2023 року на українському ринку нових комерційних вантажних автомобілів було реалізовано 955 авто. Це є найкращим результатом за останні 15 місяців.

У травні український автопарк поповнив 2451 електромобіль. З них 559 одиниць нових і 1892 вживаних.

Вас також можуть зацікавити новини: