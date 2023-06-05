У порівнянні з торішнім травнем, реєстрації в сегменті вантажних авто збільшились удвічі.

У травні на українському ринку нових комерційних вантажних автомобілів було реалізовано 955 авто, що є найкращим результатом за останні 15 місяців.

Як повідомляє "Укравтопром", у порівнянні з торішнім травнем, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились удвічі, а відносно квітня цього року – на 2,6 відсотка.

Топ-5 популярних марок: Renault – 327 од.; Volkswagen – 81 од.; Mercedes-Benz – 66 од.; Citroen – 66 од.; Peugeot – 52 од.

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Всього з початку 2023 року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 4 тис. 122 нові машини, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Ринок авто в Україні

За результатами перших чотирьох місяців з початку цього року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні виявилися місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.

Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків продемонстрували: Львівська обл. – 6 тис. 116 шт.; Вінницька обл. – 4 тис. 46 шт.; м. Київ – 3 тис. 830 шт.; Рівненська обл. – 3 тис. 219 шт.; Дніпропетровська обл. – 3 тис. 206 шт.

У ТОП-10 нових авто, популярних у травні 2023 року, увійшли: Renault Duster - 472 од.; Toyota RAV-4 - 253 од.; Toyota Corolla - 172 од.; Volkswagen ID.4 - 168 од.; Hyundai Tucson - 155 од.; Mazda CX5 - 137 од.; Nissan Qashqai - 109 од.; Suzuki Vitara - 109 од.; Dongfeng Honda M-NV - 107 од.; Volkswagen Touareg - 104 од.

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