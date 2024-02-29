Лайнер мав замінити для Росії іноземні літаки, але його виготовлення зірвалося вдруге з початку повномасштабної війни в Україні.

Повномасштабне серійне виробництво пасажирського лайнера МС-21, покликаного замінити Росії іноземні літаки, зірвалося вдруге з початку повномасштабної війни в Україні. Як повідомив голова держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов, постачання лайнерів російським авіакомпаніям переносяться на 2025–2026 роки, інформує The Moscow Times.

"У нас випробування ще не завершено. Як випробування завершимо, за результатами одразу. ... Ми все ж турбуємося про безпеку всіх нас - ми ж літатимемо на цих літаках", — сказав Чемезов.

При цьому він не уточнив, коли планується завершити випробування.

Відео дня

"Ми хотіли б максимально швидко, але зараз я не можу сказати. Чекаємо", - зазначив глава "Ростеху".

Видання нагадує, що спочатку планувалося поставити виробництво МС-21 на потік до 2016 року. У лютому 2019 року Чемезов повідомив, що терміни запуску зсуваються на кінець 2020 року, у січні 2022 року він знову переніс терміни вже на 2024 рік.

Наприкінці минулого року "Ростех" повідомляв, що за шість років планує випустити 270 лайнерів МС-21, 142 літаки "Суперджет-100" та 115 літаків Ту-214.

Російська авіація - останні новини

Збройні сили України "мінуснули" одразу три фронтові бомбардувальники СУ-34. Спочатку - вночі, на Східному напрямку, де ворог активно бомбардує українська міста та села плануючими авіабомбами.

Вже о 9 ранку командувач Повітряних сил Микола Олещук написав у соцмережі коротку фразу - "Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти!"

Вранці на Авдіївському та Маріупольському напрямках були приземлені ще два ворожі Су-34. Це вже 13 ворожих літаків, збитих за останні півтора тижні.

Вас також можуть зацікавити новини: