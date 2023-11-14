Білоруська авіакомпанія "Белавіа" змінила плани щодо модернізації флоту.

Державна білоруська авіакомпанія "Белавіа" змінила плани щодо модернізації флоту через західні санкції та планує замовити літаки російського виробництва.

Таку заяву зробив гендиректор авіакомпанії ігор Чергинець, зазначивши, що російські авіалайнери надійдуть в авіакомпанію не відразу, оскільки вони проходять випробування і ще не готові, повідомляє Avianews.

"Нам зараз закритий шлях в Boeing, Airbus, Embraer. Ми ведемо дуже щільні переговори, готуємо угоду з "Об'єднаною авіабудівною корпорацією" Росії щодо придбання літаків МС-21 і Sukhoi Superjet New (SSJ-100 NEW). У 2024-2026 роки ці літаки мають встати на крило, піти в комерційну експлуатацію в авіакомпанії", — сказав Чергінець.

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Санкції проти "Белавіа"

Країни ЄС ввели санкції проти "Белавіа" у 2021 році після того, як у Мінську примусово посадили авіалайнер Ryanair, а потім заарештували опозиціонера Романа Протасевича, який перебував на його борту.

Після цього "Белавіа" заборонили літати в Євросоюз, а ірландські лізингові компанії розірвали угоди про оренду літаків, через що флот білоруської авіакомпанії зменшився вдвічі.

У 2022 році санкції проти "Белавіа" запровадила влада США після того, як Білорусь стала плацдармом для вторгнення Росії в Україну. Вони заборонили поставку в Білорусь американських літаків та запчастин для них. Оскільки у світі Білорусь вважається пособником Росії у війні проти України, цю країну також торкнулися сакнції.

Після цього американські Boeing не перестали літати в "Белавіа", проте через санкції витрати на їх обслуговування зросли майже втричі.

До введення західних санкцій проти Білорусі "Белавіа" планувала розвивати свій флот тільки за рахунок літаків західного виробництва — американського Boeing і бразильського Embraer, який використовує велику частку американських комплектуючих.

Зараз "Белавіа" літає на 13 літаках Boeing та Embraer, середній вік яких перевищує 11 років.

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