Державна білоруська авіакомпанія "Белавіа" змінила плани щодо модернізації флоту через західні санкції та планує замовити літаки російського виробництва.
Таку заяву зробив гендиректор авіакомпанії ігор Чергинець, зазначивши, що російські авіалайнери надійдуть в авіакомпанію не відразу, оскільки вони проходять випробування і ще не готові, повідомляє Avianews.
"Нам зараз закритий шлях в Boeing, Airbus, Embraer. Ми ведемо дуже щільні переговори, готуємо угоду з "Об'єднаною авіабудівною корпорацією" Росії щодо придбання літаків МС-21 і Sukhoi Superjet New (SSJ-100 NEW). У 2024-2026 роки ці літаки мають встати на крило, піти в комерційну експлуатацію в авіакомпанії", — сказав Чергінець.
Санкції проти "Белавіа"
Країни ЄС ввели санкції проти "Белавіа" у 2021 році після того, як у Мінську примусово посадили авіалайнер Ryanair, а потім заарештували опозиціонера Романа Протасевича, який перебував на його борту.
Після цього "Белавіа" заборонили літати в Євросоюз, а ірландські лізингові компанії розірвали угоди про оренду літаків, через що флот білоруської авіакомпанії зменшився вдвічі.
У 2022 році санкції проти "Белавіа" запровадила влада США після того, як Білорусь стала плацдармом для вторгнення Росії в Україну. Вони заборонили поставку в Білорусь американських літаків та запчастин для них. Оскільки у світі Білорусь вважається пособником Росії у війні проти України, цю країну також торкнулися сакнції.
Після цього американські Boeing не перестали літати в "Белавіа", проте через санкції витрати на їх обслуговування зросли майже втричі.
До введення західних санкцій проти Білорусі "Белавіа" планувала розвивати свій флот тільки за рахунок літаків західного виробництва — американського Boeing і бразильського Embraer, який використовує велику частку американських комплектуючих.
Зараз "Белавіа" літає на 13 літаках Boeing та Embraer, середній вік яких перевищує 11 років.