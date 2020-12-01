Tesla посяде сьоме місце серед 500 компаній індексу за ринковою капіталізацією.

Американського виробника електромобілів Tesla включать до індексу S&P 500 перед початком торгів у понеділок, 21 грудня. Від ідеї розбити процес на два етапи відмовилися.

Про це йдеться в повідомлення S&P Dow Jones Indices.

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Враховуючи велику ринкову капіталізацію компанії, яка становить $538 млрд, оператор індексу S&P, провів консультації з учасниками ринку про те, як краще включити її в індекс. Включення Tesla в S&P 500 у два етапи було б безпрецедентним кроком.

Tesla посяде сьоме місце серед 500 компаній індексу за показником ринкової капіталізації. Вона розміститься між компаніями Berkshire Hathaway і Visa.

Tesla і S&P 500

17 листопада 2020 року стало відомо про те, що американська компанія Tesla буде включена в індекс S&P 500 перед відкриттям торгів 21 грудня.

Як змінювалася позиція в рейтингу

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Автор: УНІАН