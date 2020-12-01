Американського виробника електромобілів Tesla включать до індексу S&P 500 перед початком торгів у понеділок, 21 грудня. Від ідеї розбити процес на два етапи відмовилися.
Про це йдеться в повідомлення S&P Dow Jones Indices.
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Враховуючи велику ринкову капіталізацію компанії, яка становить $538 млрд, оператор індексу S&P, провів консультації з учасниками ринку про те, як краще включити її в індекс. Включення Tesla в S&P 500 у два етапи було б безпрецедентним кроком.
Tesla посяде сьоме місце серед 500 компаній індексу за показником ринкової капіталізації. Вона розміститься між компаніями Berkshire Hathaway і Visa.
Tesla і S&P 500
17 листопада 2020 року стало відомо про те, що американська компанія Tesla буде включена в індекс S&P 500 перед відкриттям торгів 21 грудня.
Як змінювалася позиція в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
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