Поки невідомо, яку компанію Tesla замінить в S&P 500. Про це оголосять пізніше.

Американська компанія Tesla буде включена в індекс S&P 500 перед відкриттям торгів 21 грудня.

Про це було оголошено після закриття торгів у понеділок, 16 листопада, повідомляє Reuters.

Читайте такожTesla відкрила найбільшу в світі станцію підзарядки Supercharger (фото)

У S&P Dow Jones Indices зазначили, що, враховуючи велику капіталізацію компанії, проводять консультації з інвестиційною спільнотою щодо того, чи слід включити Tesla в індекс повністю 21 грудня або у два етапи.

Поки невідомо, яку компанію Tesla замінить в S&P 500. Про це оголосять пізніше.

Всього в S&P 500 входять 500 найбільших американських компаній. Капіталізація Tesla перевищує $400 млрд. Вона дорожча за 95% компаній, які включені в індекс. Через велику капіталізацію компанії її частка в S&P 500 складе приблизно 1,01%.

Включення Tesla в S&P 500 призведе до того, що інвестиційні фонди, які відстежують цей індекс, повинні будуть продати акції компаній, що вже входять в індекс, на суму близько $51 мільярда і витратити їх на покупку акцій Tesla, щоб їх портфелі правильно показувати індекс.

На новинах про включення в S&P 500 акції Tesla подорожчали на 13,19% на позабіржових торгах — до $461,92 за акцію.

Як змінювалася позиція в рейтингу

Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.

У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.

21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.

18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.

9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН