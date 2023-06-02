Поки не зрозуміло, чи вимагала адміністрація Байдена, щоб китайські перевізники уникали повітряного простору Росії в якості умови для затвердження чотирьох нових рейсів.

Китайські авіалінії уникають польотів в російському повітряному просторі на недавно затверджених рейсах в США і з США.

Як повідомляє Reuters посилаючись на дані веб-сайту відстеження польотів FlightAware та представників галузі, китайські рейси, нещодавно схвалені Вашингтоном, не літають над Росією.

Помічник держсекретаря США з авіації та міжнародних справ Енні Петсонк відмовилася відповідати на питання стосовно того, чи вимагала адміністрація Байдена, щоб китайські перевізники уникали повітряного простору Росії в якості умови для затвердження чотирьох нових рейсів.

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Петсонк зазначила, що поступове збільшення до 12 рейсів для Китаю і Сполучених Штатів "є свого роду зваженим темпом, який ми, ймовірно, побачимо". 12 рейсів на тиждень - це лише незначна частка з понад 150 рейсів туди й назад, дозволених кожною стороною до введення обмежень на початку 2020 року через пандемію COVID-19.

Китайські авіалінії та російське небо

У травні 2022 року Китай закрив небо для "Боїнгів" російських авіакомпаній.

У лютому два американські сенатори закликали адміністрацію Байдена заборонити китайським авіакомпаніям літати над Росією за американськими маршрутами.

Росія заборонила американським авіакомпаніям та іншим іноземним перевізникам літати над своїм повітряним простором у відповідь на заборону Вашингтона на російські польоти над США в березні 2022 року після того, як країна вдерлася в Україну.

3 травня Міністерство транспорту США (USDOT) заявило, що дозволить китайським авіакомпаніям збільшити кількість рейсів до США до 12 рейсів в обидва кінці на тиждень, що дорівнює кількості рейсів, дозволених Пекіном для американських перевізників. Раніше китайські перевізники дозволяли лише вісім рейсів на тиждень.

18 травня USDOT затвердив новий щотижневий рейс Air China (601111.SS) з Пекіна до Нью-Йорка, новий щотижневий рейс China Eastern (600115.SS) з Шанхаю в Лос-Анджелес, третій щотижневий рейс Xiamen Airlines з Сямень в Лос-Анджелес і другий щотижневий рейс China Southern (600029.SS) від Гуанчжоу до Лос-Анджелеса. Рейси Xiamen і China Southern були виконані 30 травня.

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