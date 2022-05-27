Очікується, що рішення Китаю, в тому числі ускладнить доставку товарів з AliExpress та інших маркетплейсів.

Літакам Boeing і Airbus, які належать підсанкційним компаніям з РФ, заборонили приземлятися в Китаї.

Про це повідомляють РосЗМІ з посиланням на відповідний документ компанії Global Link Logistics.

Одне з джерел пояснило заборону тим, що російські авіакомпанії не надали запитані Китаєм підтверджувальні документи на право власності літаків.

Річ у тім, що вони були фактично націоналізовані після 24 лютого, але оскільки належним чином вилучення літаків відповідно до міжнародних правил проведено не було, літаки продовжують бути зазначеним в іноземній власності. Відповідно, Китай відмовив у праві використовувати свій повітряний простір для цих суден.

Очікується, що рішення Китаю, в тому числі негативно вплине на перевізника "Авіастар", який є основним транспортним партнером популярного серед росіян маркетплейсу AliExpress, а також "Пошти Росія".

У парку авіакомпанії нараховується п'ять "Боїнгів", які щотижня здійснювали близько 25 рейсів в Китай і назад. Вони перевозили близько 700 тонн товарів на тиждень, але тепер старий логістичний маршрут став неактуальний. Водночас старі "Ту" перевозити такі обсяги не можуть.

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Тільки за базовим сценарієм росіяни очікують падіння ВВП до кінця 2022 року на 8,8%.

Поточна криза буде більшою, ніж криза 2009 року або пандемічна криза, запевняє голова російської рахункової палати. І стверджує, що поточну кризу РФ, ймовірно, ще не знала у своїй сучасній історії.

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