Майже всі країни ЄС показали двозначне падіння продажів.

За підсумками січня 2021 року продажі нових автомобілів в ЄС впали на 24% в порівнянні з січнем 2020 року — до 726,5 тис.штук.

Про це повідомила Асоціація європейських автовиробників (ACEA).

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Майже всі країни ЄС показали двозначне падіння продажів. Найбільше постраждали продажі автомобілів в Іспанії - падіння до січня минулого року склало 51,5%.

На другому місці Німеччина з -31,1%, на третьому — Італія з -14%. З великих ринків ЄС кращу динаміку показала Франція зі зниженням на 5,8%, а з усього ЄС — Швеція зі зростанням на 22,5%. Шведський ринок виявився єдиним, на якому було зафіксовано зростання продажів.

Падіння продажів по всій Європі (ЄС, країни ЄАВТ і Великобританія) склали 27,5%. У країнах ЄАВТ воно склало 10,5%, у Великобританії — 39,5%.

На тлі такої ситуації на європейському ринку істотне зниження продажів в січні показали і європейські автоконцерни: у Volkswagen вони скоротилися на 27% до січня минулого року, у Daimler і BMW — на 14%, у французької Renault — на 22%, у Альянсу Stellantis (Peugeot, Citroen і Fiat Chrysler) — на 26%.

Єдиним автовиробником, який показав зростання продажів у січні, стала Шведська Volvo-на 9,4%, до 18 876 штук. Січневі продажі в ЄС російської Lada, що входить в Renault Group, скоротилися на 66,7%, до 62 автомобілів.

Продажі нових автомобілів в Україні

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні 2021 року, порівняно з аналогічним місяцем 2020 року, скоротилися на 19% – до 5,7 тисячі одиниць.

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Автор: УНІАН