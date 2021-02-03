Найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових автомобілів в січні стала Toyota.

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні, у порівнянні з аналогічним місяцем 2020 року, скоротилися на 19% – до 5,7 тисячі одиниць.

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Про це передає прес-служба Асоціації автовиробників України "Укравтопром".

Зазначається, що найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових автомобілів в січні стала Toyota. За січень 984 автомобілі цієї японської марки поповнили український автопарк. Свій результат січня 2020 року Toyota погіршила на 18%.

Другою за популярністю стала марка Renault з результатом 730 зареєстрованих авто. Від свого показника січня 2020 року марка відстала майже на 31%.

Третє місце в рейтингу марок у Skoda, яка поліпшила свій торішній показник на 4% - до 486 машин.

На четвертій позиції Kia - 329 нових авто цієї марки поповнили український автопарк, що на 24% менше, ніж роком раніше.

Замикає п'ятірку лідерів Nissan з результатом 306 авто (-42%).

Також до топ-10 місяця потрапили: Suzuki - 282 штуки (+38%); Hyundai - 277 штук (-24%); Mazda - 244 штук (+24%); Peugeot - 182 шт. (-31%); Ford - 167 штук (-6%).

Бестселером січня 2021 року став автомобіль Toyota RAV4, в активі якого 430 реєстрацій.

Що цьому передувало

Продажі нових легкових автомобілів в Україні у 2020 році скоротилися в порівнянні з 2019 роком на 3% – до 85,5 тисячі одиниць.

Найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових автомобілів у 2020 році стала Renault.

Довідка УНІАН

Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками " Укравтопрому "виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.

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Автор: Павло Степанець