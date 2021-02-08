Рух трасою в межах Закарпатської області, поки не ускладнений, проте траса "Київ-Чоп" після Сколе завантажена.

У зв'язку з сильними снігопадами, рух по трасі "Київ-Чоп" обмежено, десятки транспортних засобів стоять у заторах.

Про це повідомляє "Перший".

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Таку картину можна спостерігати на Львівщині. Рух трасою в межах Закарпатської області, поки не ускладнений, проте траса "Київ-Чоп" після Сколе завантажена.

"Укравтодор" спільно з ДСНС та Національною поліцією в областях, де вирує негода, можуть вводити тимчасові обмеження для вантажного транспорту та пасажирських автобусів.

Що цьому передувало

У зв'язку з сильними снігопадами з 15:00 8 лютого в'їзд великогабаритного транспорту до Києва тимчасово обмежено.

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Автор: УНІАН