Обмеження діятиме до покращення погодних умов.

У зв’язку із сильними снігопадами з 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на протокол засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій № 8 від 8 лютого.

Обмеження діятиме до покращення погодних умов. Про зняття обмеження повідомлять окремо.

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В КМДА вважають, що обмеження в’їзду великогабаритного транспорту дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

У зв’язку із цим Департамент муніципальної безпеки звертається до водіїв великогабаритного транспорту із проханням заздалегідь врахувати цю інформацію та формувати свої маршрути в об’їзд Києва.

За можливості не користуватися особистими авто закликають і киян.

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Автор: Тамара Отовська