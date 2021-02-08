У зв’язку із сильними снігопадами з 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений.
Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на протокол засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій № 8 від 8 лютого.
Обмеження діятиме до покращення погодних умов. Про зняття обмеження повідомлять окремо.
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В КМДА вважають, що обмеження в’їзду великогабаритного транспорту дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.
У зв’язку із цим Департамент муніципальної безпеки звертається до водіїв великогабаритного транспорту із проханням заздалегідь врахувати цю інформацію та формувати свої маршрути в об’їзд Києва.
За можливості не користуватися особистими авто закликають і киян.
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