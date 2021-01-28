На автодорозі Київ - Одеса в "пробці" стоять близько ста вантажівок.

В Одеській області через негоду на трасі утворився 4-кілометровий затор з фур.

Читайте такожСтихія не вщухає: через потужні снігопади у чотирьох областях України перекрили траси (відео)Як повідомили в прес-службі ДСНС України, масове скупчення великогабаритного автотранспорту сталося біля села Петроверівка Ширяївського району.

"На автодорозі М - 05 Київ - Одеса через замети та ожеледицю утворився затор з приблизно 100 великогабаритних транспортних засобів, протяжністю близько 4 кілометрів", - сказано в повідомленні.

Для розчищення дороги та ліквідації автомобільного затору залучено 8 одиниць техніки Служби автомобільних доріг. Рух перекрито підрозділами Нацполіції.

Що цьому передувало

27 січня в Одесу через негоду тимчасово заборонили в'їзд великовантажних автомобілів. Через дерева, що впали в місті обриваються електричні мережі, пошкоджені автомобілі. Влада просить городян без особливої потреби не виходити на вулиці й не виїжджати на особистому автотранспорті.

В Одеській області знеструмлені десятки населених пунктів, перекриті траси.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова