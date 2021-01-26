Штаб "Укравтодору" працює на базі Ситуаційного центру, де використовуються сучасне обладнання та програмно-технічні рішення.

Відсьогодні, 26 січня, при Державному агентстві автомобільних доріг України ("Укравтодор") розпочав цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах державного значення.

Читайте такожУ Києві з'явилися нові дорожні знаки: як вони виглядають і де встановленіПро це повідомила прес-служба агентства на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Зазначається, що до штабу увійшли "Укравтодор", Державна служба з надзвичайних ситуацій, Нацполіція, держпідприємство "автомобільні дороги України", Державна служба України з безпеки на транспорті, Київська облдержадміністрація, Київська міська держадміністрація, Асоціація міжнародних перевізників України та Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників України.

Штаб "Укравтодору" працює на базі Ситуаційного центру, де використовуються сучасне обладнання та програмно-технічні рішення.

Прес-служба також повідомила, що для отримання інформації про стан проїзду автошляхами та оперативного реагування на надзвичайні ситуації громадяни можуть скористатися цілодобовою гарячою лінією - (044) 287-11-40.

Крім цього, "Укравтодор" повідомив про погіршення погодних умов, яке може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах.

"У зв'язку з проходженням 26-27 січня активного циклону, в південних областях очікується сніг і хуртовини при поривах вітру до 20 м/с і утворення снігового покриву до 20 см", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

За сьогоднішньою інформацією Укргідрометцентру, в наступні дві доби в більшості південних, центральних і північних областей очікується сніг, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях - значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. На південному сході країни-дощі, у західних областях - без істотних опадів.

Температура вночі та вдень - від 3 градусів морозу до 3 тепла, у східних та південно-східних областях - 2-8 градусів тепла.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець