Проблеми з рухом спостерігаються на ділянці дороги Знам'янка-Ревова.

Україну продовжує засипати снігом. Через негоду на автодорозі М-05 Київ - Одеса утворився 30-кілометровий затор.

Читайте такожКиїв завмер у снігових заторах: які вулиці краще об'їхати (карта)

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних подій.

Проблеми з рухом спостерігаються на ділянці дороги Знам'янка - Ревова. Проїзд забезпечений лише по двох смугах в напрямку Одеси.

"Спостерігаються перемети протяжністю близько 30 кілометрів, в яких заблоковано до 300 великогабаритних транспортних засобів, рух у напрямку Києва закрито", - повідомили рятувальники.

На цій ділянці працює 24 одиниць техніки та 43 особи.

Також рятувальники додали, що в Одеській області заборонено рух фурам на автодорогах державного значення М-15 Одеса - Рені та М-16 Одеса - Кучурган і на всіх автодорогах місцевого значення. Також обмеження на рух вантажівок і автобусів введено в Миколаївській області на автодорозі М-13 Кропивницький - Платонове.

Що цьому передувало

Вчора в Одеській області через снігопади утворився 4-кілометровий затор на трасі Київ - Одеса.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН