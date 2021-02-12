Рух великовагового та великогабаритного автотранспорту обмежено на деяких ділянках доріг для забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки.

У Волинській та Івано-Франківській області діють обмеження руху для вантажних автомобілів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державої служби України з надзвичайних ситуацій.

За оперативною інформацією ДСНС, проїзд дорогами загального користування забезпечено.

Водночас у двох областях рух великовагового та великогабаритного автотранспорту обмежено на деяких ділянках доріг для забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки.

Де обмежили рух транспорту

У Волинській області рух вантажівок обмежено на автодорогах Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі)

В Івано-Франківській області – на автодорогах Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка м. Снятин – м. Городенка).

Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 2 тис. 550 осіб та 2 тис. 20 одиниць техніки.

Для моніторингу ситуації та надання допомоги в Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 16 чоловік та 6 одиниць техніки.

Снігопади в Україні: ситуація на 12 лютого

З початку негоди рятувальники вивільнили зі снігових заметів понад 1 тис. 190 транспортних засобів, зокрема 49 карет "швидкої" та 44 автобуси. Допомогу надано понад 1 тис. 990 особам. Від ДСНС залучалось 647 осіб та 208 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, послаблення морозів в Україні очікується 21-22 лютого.

За прогнозами синоптиків, наступного тижня холод посилиться, істотні опади малоймовірні.

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Автор: Юлія Петриченко