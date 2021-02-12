Похолодання посилюватиметься: синоптик розповіла, скільки в Україні протримаються морози
Діденко каже, що снігопадів та льодяних дощів вже не передбачається.
За попередніми прогнозами, похолодання, яке вже найближчої доби зайде практично на всю територію України і яке міцнішатиме на наступному тижні, протримається до 20-21 лютого.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Снігопади не припиняться і вдарить мороз до -21°: прогноз погоди на вихідні (карта)
Снігопадів та льодяних дощів вже не передбачається. На дорогах - ожеледиця.
Температура повітря вночі очікується -10°...-16°, вдень -5°...-11°. У Криму та на Закарпатті лише вдень від -2° до +2°.
Завтра переважатиме північно-західний вітер, він передбачається сильним із штормовими поривами.
У Києві вихідними - також холодно, вночі -12°...-14°, вдень -7°...-10°. На дорогах та тротуарах слизько. Місцями можливий невеликий сніг, проте без серйозних опадів.
"На наступному тижні холод посилиться, істотні опади малоймовірні. Послаблення морозів в Україні очікується 21-22 лютого", - резюмувала синоптик.
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