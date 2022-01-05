За словами президента Sony зараз технологічний гігант працює над комерційним запуском електромобілів / Ілюстрація REUTERS
Японський техногігант Sony планує навесні 2022 року створити підрозділ Sony Mobility для виходу на ринок електромобілів.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на президента Sony Кеничиро Йошиду.
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За словами президента Sony зараз технологічний гігант працює над комерційним запуском електромобілів.
Компанія робить ставку на арсенал складних технологій в таких областях, як датчики, які критично важливі для автономного водіння.
На тлі новин про запуск підрозділу у сфері електрокарів акції Sony зросли на 4,2% в Токіо.
Продажі електромобілів в Україні
- Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні у 2019 році в порівнянні з 2018 роком збільшилися майже в 1,5 раза – до 7542 одиниць.
- Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні в січні-листопаді 2020 року скоротилися в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 2% – до 6823 одиниць.
- Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні у 2020 році, в порівнянні з 2019 роком, скоротилися на 1% – до 7 тис. 455 одиниць. Зокрема, продажі легкових авто склали 7 тис. 95 штук (з них нових тільки 9%), комерційних - 359 штук (нових - 3%). Також був проданий один електробус 2019 року випуску.
- У лютому 2021 року українці придбали та поставили на облік 532 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 20% менше, ніж роком раніше.