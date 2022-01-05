У Sony анонсували запуск підрозділу у сфері електромобілів.

Японський техногігант Sony планує навесні 2022 року створити підрозділ Sony Mobility для виходу на ринок електромобілів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на президента Sony Кеничиро Йошиду.

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За словами президента Sony зараз технологічний гігант працює над комерційним запуском електромобілів.

Компанія робить ставку на арсенал складних технологій в таких областях, як датчики, які критично важливі для автономного водіння.

На тлі новин про запуск підрозділу у сфері електрокарів акції Sony зросли на 4,2% в Токіо.

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