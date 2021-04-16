Детально про свої плани компанія збирається розповісти у 2022 році на презентації для інвесторів.

Виробник автомобілів Ferrari оголосив про те, що у 2025 році збирається вийти на ринок електромобілів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на виступ голови ради директорів Джона Елканна на загальних зборах акціонерів Ferrari.

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Електрифікація буде важливою частиною стратегії компанії, в ній будуть задіяні як спортивні боліди, так і дорожні машини.

Як пише видання, детально про свої плани компанія збирається розповісти у 2022 році на презентації для інвесторів.

Що цьому передувало

У травні 2020 року комерційний директор італійського автовиробника Енріко Галлієра заявив, що Ferrari виведе на ринок серійний електромобіль тільки після появи "революційних технологій" в цій області.

Очолював до грудня 2020 року Ferrari Луїс Каміллері заявляв, що при ньому компанія не відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння.

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Автор: Олена Коваленко