Санкції введені проти одного з найбільших в Росії заводів з виробництва пасажирських і вантажних літаків.

США додали 71 російське і білоруське підприємство у свій торговий чорний список, включаючи кілька авіаційних заводів, суднобудівних і науково-дослідних інститутів.

Про це повідомляє Reuters.

У число підсанкційних підприємств потрапили 70 російських компаній та інших організацій, таких як кілька інститутів Російської академії наук, у тому числі Інститут проблем передачі інформації імені Харкевича та Інститут проблем управління імені Трапезникова. У список потрапило також одне білоруське підприємство.

Крім того, санкції введені проти декількох авіаційних заводів, у тому числі проти одного з найбільших в Росії заводів з виробництва пасажирських і вантажних літаків - Воронезької акціонерної авіабудівної компанії.

У чорний список був доданий Іркутський авіаційний завод, який з 1934 року виготовив близько 7000 літаків понад 20 типів і випускає авіалайнери сімейства МС-21.

Також додані - філія авіаційного комплексу імені Ільюшина, Санкт-Петербурзький кораблебудівний інститут і Спеціальне науково-дослідне бюро автоматизації морських досліджень Далекосхідного відділення Російської академії наук.

В цілому, з лютого Міністерство торгівлі США додало 322 організації у свій економічний чорний список за підтримку російських збройних сил.

Як писав УНІАН, Москва як мінімум двічі чинила тиск на Пекін, щоб той запропонував нові форми економічної підтримки.

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