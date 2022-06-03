Китай відмовляється допомагати Росії в обході санкцій, побоюючись, що Сполучені Штати і їхні союзники можуть відрізати Китай від найважливіших технологій.

Москва щонайменше двічі чинила тиск на Пекін, щоб той запропонував нові форми економічної підтримки.

Про це The Washington Post розповів китайський чиновник на умовах анонімності.

"Китай ясно виклав свою позицію щодо ситуації в Україні і щодо санкцій проти Росії. Ми розуміємо скрутне становище (Москви). Але ми не можемо ігнорувати нашу власну ситуацію в цьому діалозі. Китай завжди буде діяти в інтересах китайського народу", - відповів він.

Запити Росії охоплюють збереження "торгових зобов'язань", підписаних до вторгнення 24 лютого в Україну, а також фінансову і технологічну підтримку, яка зараз санкціонована США та іншими країнами.

За словами китайських і американських офіційних осіб, Пекін не очікував, що російсько-українська війна триватиме чотири місяці. Сі Цзіньпін доручив своїм найближчим радникам придумати способи допомогти Росії фінансово, але без порушення санкцій.

Але і цього буде недостатньо для російської сторони, вважає високопоставлений американський чиновник.

Офіційний представник США заявив, що Китай намагався знайти "інші можливості" (дипломатичним шляхом і за допомогою спільних військових навчань), щоб підтримати Росію.

Китай відмовляється допомагати Росії в обході санкцій, побоюючись, що Сполучені Штати і їхні союзники можуть відрізати Китай від найважливіших технологій, включаючи напівпровідники й аерокосмічне обладнання, а також можуть завдати удару по його фінансовій системі.

В ході дискусій серед високопоставлених чиновників КНР особлива увага приділялася прискоренню розбудові російських підприємств всередині Китаю, щоб зміцнити зв'язки й звести до мінімуму ризик для Пекіна.

Внутрішні китайські тендерні документи вказують, що фінансування нового будівництва на стратегічно важливому російсько-китайському східному газопроводі триває з початку війни, при цьому нові закупівлі матеріалів та обладнання призначені для південної частини проекту.

Документи показують, що у квітні Китайський Інститут атомної енергії також придбав нові послуги та обладнання у російської компанії для побудованого Росією ядерного проекту китайського експериментального реактора на швидких нейтронах (CEFR) недалеко від Пекіна. У той же період він закупив нові матеріали й послуги у "Росатом" для Тяньванської АЕС, китайсько-російського проекту, що будується в китайській провінції Цзянсу.

Пекін також доручив муніципальним і провінційним урядам запустити проекти з розширення торгових і фінансових зв'язків з Росією.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля по захопленню Луганської та Донецької області. Росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька, але українські захисники тримають позиції.

ЗСУ вдається проводити певні локальні військові операції в місті, зазначив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

При цьому ворог продовжує обстрілювати прикордонні райони України з метою відвернути увагу українських сил, а також тримає в Чорному морі кораблі з ракетними установками.

Водночас ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонському напрямку. Під загрозою опинилася життєво важлива наземна лінія постачання окупаційних військ РФ на кордоні Херсонської та Миколаївської області.

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