Найбільше електромобілів купують на Львівщині, в місті Києві та на Дніпропетровщині.

У травні автопарк України поповнили більше двох тисяч авто на електротязі. Найбільше електромобілів купують на Львівщині, місті Києві та на Дніпропетровщині.

Як повідомляє "Укравтопром", в сегменті нових автівок найпопулярнішим електромобілем був Volkswagen ID.4. В місті Київ придбали 41 авто, в Київській обл. – 24 авто, Дніпропетровській – 17 авто, Львівській – 10 авто, Вінницькій – 7 авто.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто Nissan Leaf на Львівщині придбали 53 авто, Дніпропетровщині - 47 авто, Вінниччині - 40 авто та на Київщині - 12 авто; Tesla Model 3 – у м. Києві 24 авто.

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Найбільші показники з реєстрацій авто продемонстрували:

Львівська область – 332 од. (89% вживані);

місто Київ – 317 од. (59% вживані);

Дніпропетровська обл. – 202 од. (72% вживані);

Київська обл. – 178 од. (57% вживані);

Вінницька обл. – 145 од (88% вживані).

Ринок вто під час війни

У травні український автопарк поповнив 2451 електромобіль. З них 559 одиниць нових і 1892 вживаних.

У травні автопарк України поповнили понад 1,3 тис. гібридних легкових авто, що є рекордним показником за останні 10 місяців.

Частка нових авто з цієї кількості становила 73%. А всього на травневому ринку нових легковиків "гібриди" охопили 26% продажів. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів стала Toyota RAV-4 - 202 авто. Друге місце за популярністю посідає - Nissan Qashqai - 88 авто. Третій результат у гібридного Mercedes-Benz GLE – 63 авто.

Крім того, в реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Toyota Prius - 39 авто. На другій позиції - Ford Fusion US - 33 авто. Третє місце у Chevrolet Volt (27 шт.).

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