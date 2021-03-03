За словами працівників фунікулера, кияни та гості столиці досі їздять у вагонах, яким майже 40 років.

Комунальне підприємство "Київпастранс" оголосило умови тендеру на закупівлю двох нових вагонів фунікулера.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі столичного фунікулера, вагони, які на даний момент використовуються, проходили кілька реконструкцій, проте кардинально не змінювалися.

Читайте такожУ Мінінфраструктури розповіли, для яких міст закуплять новий громадський транспорт (список)За словами працівників фунікулера, кияни та гості столиці досі їздять у кабінках, яким майже 40 років.

Як повідомляється на сайті Prozorro, умовами тендеру передбачається поставка 2 нових вагонів фунікулера для перевезення пасажирів.

На закупівлю виділили майже 6,5 млн євро. Кошти Київ отримає від Європейського Інвестиційного Банку в рамках програми "Міський громадський транспорт України".

Тендер на закупівлю був оголошений ще 1 лютого, поставку вагонів очікується отримати не пізніше вересня 2022 року.

Київський фунікулер

Фунікулерна система з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ у Києві. Лінія складається з двох станцій і знаходиться під управлінням підприємства "Київпастранс".

Фунікулер почав працювати в 1905 році. Він став другим фунікулером в Україні. Довжина ділянки фунікулера становить 222 метри, а час проїзду займає 2,5 хвилини.

Реконструкцію фунікулера востаннє проводили у 1984 році, коли були замінені вагони та вестибюлі станцій.

У 2015 році вагони фунікулера отримали піксельний дизайн, Wi-Fi та можливість безконтактної оплати проїзду.

У 2019 році озвучувалися плани щодо закупівлі двох кабін в австрійців, але тоді угоду так і не було укладено.

Закупівля громадського транспорту

2 березня 2021 року міністр інфраструктури Владислав Криклій оголосив про закупівлі нового громадського транспорту для 11 міст України.

Криклій також зазначив, що запланована покупка нових кабінок для столичного фунікулера.

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Автор: Олена Коваленко