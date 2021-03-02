Подібні зміни чекають ще на 20 українських міст / Ілюстрація REUTERS

Міністр інфраструктури Владислав Криклій оголосив про закупівлі нового громадського транспорту для 11 міст України.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

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Планується закупити:

  • 9 дуобусів для Івано-Франківська;
  • 26 електробусів і 20 автобусів для Запоріжжя;
  • 20 трамваїв, 100 автобусів і 1 кабіну фунікулера для Києва;
  • 29 тролейбусів для Луцька;
  • 10 трамваїв та 100 автобусів для Львова;
  • 40 автобусів для Миколаєва;
  • 14 трамваїв для Одеси;
  • 19 тролейбусів для Сум;
  • 10 автобусів для Тернополя;
  • 35 вагонів метро і 49 тролейбусів для Харкова;
  • 40 тролейбусів для Чернігова.
Скріншот з Facebook

Як зазначив міністр, закупівлі транспорту проводяться в рамках спільного проекту з ЄІБ "Міський громадський транспорт України".

Також він додав, що подібні зміни чекають ще 20 українських міст, оскільки Мінінфраструктури починає реалізовувати другу фазу проекту "Міський громадський транспорт України".

Криклій підкреслив, що в рамках програми "Міський громадський транспорт України II" міста отримають екологічний електротранспорт — трамваї, тролейбуси, рухомий склад метрополітену, електробуси.

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Автор: УНІАН