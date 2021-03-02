Міністр інфраструктури Владислав Криклій оголосив про закупівлі нового громадського транспорту для 11 міст України.
Про це він повідомив у своєму Facebook.
Читайте такожУ КДМА розповіли, скільки коштуватиме проїзд у столичному метро
Планується закупити:
- 9 дуобусів для Івано-Франківська;
- 26 електробусів і 20 автобусів для Запоріжжя;
- 20 трамваїв, 100 автобусів і 1 кабіну фунікулера для Києва;
- 29 тролейбусів для Луцька;
- 10 трамваїв та 100 автобусів для Львова;
- 40 автобусів для Миколаєва;
- 14 трамваїв для Одеси;
- 19 тролейбусів для Сум;
- 10 автобусів для Тернополя;
- 35 вагонів метро і 49 тролейбусів для Харкова;
- 40 тролейбусів для Чернігова.
Як зазначив міністр, закупівлі транспорту проводяться в рамках спільного проекту з ЄІБ "Міський громадський транспорт України".
Також він додав, що подібні зміни чекають ще 20 українських міст, оскільки Мінінфраструктури починає реалізовувати другу фазу проекту "Міський громадський транспорт України".
Криклій підкреслив, що в рамках програми "Міський громадський транспорт України II" міста отримають екологічний електротранспорт — трамваї, тролейбуси, рухомий склад метрополітену, електробуси.
Хронологія подій
- У 2019 році Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погодив виділення кредиту в розмірі 250 млн євро на реалізацію другого проекту з оновлення інфраструктури громадського транспорту українських міст.
- 5 грудня 2019 року Рада ратифікувала угоду з ЄІБ про кредит на будівництво метро в Харкові.
- У березні 2020 року Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила виділення 50 млн євро на придбання рухомого складу для київського метрополітену.
- У квітні 2020 року Міністерство інфраструктури планувало до кінця року підписати угоду з Європейським інвестиційним банком про виділення 200 млн євро на розвиток міського громадського транспорту Україна.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram