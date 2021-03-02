Закупівлі транспорту проводяться в рамках спільного проекту з ЄІБ "Міський громадський транспорт України".

Міністр інфраструктури Владислав Криклій оголосив про закупівлі нового громадського транспорту для 11 міст України.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

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Планується закупити:

9 дуобусів для Івано-Франківська;

26 електробусів і 20 автобусів для Запоріжжя;

20 трамваїв, 100 автобусів і 1 кабіну фунікулера для Києва;

29 тролейбусів для Луцька;

10 трамваїв та 100 автобусів для Львова;

40 автобусів для Миколаєва;

14 трамваїв для Одеси;

19 тролейбусів для Сум;

10 автобусів для Тернополя;

35 вагонів метро і 49 тролейбусів для Харкова;

40 тролейбусів для Чернігова.

Як зазначив міністр, закупівлі транспорту проводяться в рамках спільного проекту з ЄІБ "Міський громадський транспорт України".

Також він додав, що подібні зміни чекають ще 20 українських міст, оскільки Мінінфраструктури починає реалізовувати другу фазу проекту "Міський громадський транспорт України".

Криклій підкреслив, що в рамках програми "Міський громадський транспорт України II" міста отримають екологічний електротранспорт — трамваї, тролейбуси, рухомий склад метрополітену, електробуси.

Хронологія подій

У 2019 році Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погодив виділення кредиту в розмірі 250 млн євро на реалізацію другого проекту з оновлення інфраструктури громадського транспорту українських міст.

5 грудня 2019 року Рада ратифікувала угоду з ЄІБ про кредит на будівництво метро в Харкові.

У березні 2020 року Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила виділення 50 млн євро на придбання рухомого складу для київського метрополітену.

У квітні 2020 року Міністерство інфраструктури планувало до кінця року підписати угоду з Європейським інвестиційним банком про виділення 200 млн євро на розвиток міського громадського транспорту Україна.

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Автор: УНІАН