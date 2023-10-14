Ferrari планує розширити криптовалютну схему на ринок Європи до першого кварталу наступного року.

Італійський автомобільний концерн Ferrari дав згоду на продаж своїх автомобілів в США та Європі за криптовалюту.

Як повідомляє Reuters, рішення було ухвалено на прохання молодих інвесторів, які заробили свої статки завдяки криптовалютным операціям.

Для реалізації цього плану Ferrari звернулася до одного з провідних криптовалютных платіжних процесорів BitPay для впровадження першого етапу в США. Тепер покупці можуть здійснювати транзакції за допомогою біткоінів, Ethereum та USDC.

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Італійська компанія, що продала 13 200 автомобілів у 2022 році за цінами від більш ніж 200 тис. до 2 млн євро, має намір розширити криптовалютную схему на ринок Європи до першого кварталу наступного року. Після цього планується розширення на інші регіони, де використання криптовалют є юридично прийнятним.

У першій половині 2023 року Ferrari доставила понад 1800 автомобілів на американський ринок.

Європа, Близький Схід та Африка складають найбільший ринок для Ferrari, на який припадає 46% від загального обсягу поставок автомобілів в першій половині цього року.

Війна в Україні та Ferrari

У березні 2022 року, одразу ж після російського вторгнення в Україну, стало відомо про те, що Ferrari розриває ділові відносини з РФ. Ferrari заявила про припинення виробництва автомобілів для російського ринку до подальшого повідомлення.

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