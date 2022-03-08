Lamborghini також готує пожертвування до Фонду ООН з надання допомоги біженцям.

Італійський виробник спортивних авто Lamborghini припиняє співпрацю з Росією.

Про це йдеться в заяві бренд.

"У світлі ситуації, що склалася, ділові відносини з Росією припинені. Lamborghini сподівається на швидке закінчення бойових дій і повернення до дипломатії", - йдеться в заяві бренду.

Компанія повідомляє, що глибоко засмучена подіями в Україні і має намір підтримати жертв війни. Вона готує пожертву до Фонду ООН з надання допомоги біженцям.

Агентство Reuters з посиланням на заяву іншого виробника розкішних автомобілів, Ferrari, повідомляє, що ця компанія припиняє виробництво автомобілів для російського ринку

"Враховуючи ситуацію, що склалася, Ferrari прийняла рішення зупинити виробництво автомобілів для російського ринку до подальшого повідомлення. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і завжди будемо дотримуватися всіх правил, положень і санкцій", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що виходять з російського ринку Chevrolet, Cadillac, Ford, Jaguar, Porsche, Renault, Mercedes і деякі інші автомобільні бренди.

Вас також можуть зацікавити новини: