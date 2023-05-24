Під час перевірки автомобіля здійснюватиметься відеофіксація, а посилання на неї завантажуватиметься до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Кабінетом Міністрів України 19 травня було прийнято постанову, яка спрямована на вдосконалення процедури проходження обов’язкового технічного контролю. Начальник управління взаємодії із суб’єктами обов’язкового технічного контролю Головного сервісного центру МВС Віталій Фіклістов розповів, які зміни відбудуться у процедурі проходження обов’язкового техогляду, та чого вони стосуються.

"Це все направлено на підвищення якості перевірки технічного стану транспортного засобу. Що стосується власників транспортних засобів, там практично ніяких змін не відбулося. Як і раніше, власник звертається до суб’єктів господарювання, суб’єкт господарювання перевіряє транспортний засіб на відповідність технічного стану. Якщо все добре, видає протокол перевірки технічного стану. Якщо є якісь технічні несправності, видає акт невідповідності технічного стану", – пояснив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зауважив, що основною метою змін даною постановою було прагнення привести у відповідність і підняти якість перевірки транспортних засобів безпосередньо працівниками суб’єктів господарювання.

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"Оскільки ми останнім часом дуже багато бачимо фактів, коли у нас на вулицях транспортні засоби пересуваються у технічно несправному стані, основною метою було підвищення якості і недопущення пересування та експлуатації таких транспортних засобів на дорогах нашої країни", – наголосив Фіклістов.

Начальник управління взаємодії із суб’єктами обов’язкового технічного контролю Головного сервісного центру МВС зазначив, що основні зміни передбачаються не тільки у тому, що запроваджується електронний протокол, крім цього відбуватиметься відеофіксація процесу перевірки технічного стану, змінюються та удосконалюються обсяги такої перевірки. За його словами, запровадження електронного протоколу значно зменшить ризики та практично унеможливить випадки підробки бланку протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу.

"За результатами перевірки технічного стану, суб’єкт господарювання складає електронний протокол, інформацію про який вносить в Єдиний державний реєстр транспортних засобів. Запровадження електронної форми протоколу зменшить рівень підробки навіть на нуль", – акцентував Фіклістов.

Також він пояснив, що в чинній на сьогодні нормі постанови була передбачена фотофіксація процесу технічного огляду транспортного засобу, проте цього на сьогоднішній день недостатньо, оскільки не всі суб’єкти господарювання проводять дійсно якісну перевірку технічного стану.

"Ми всі є учасниками транспортного руху і бачимо які транспортні засоби пересуваються на дорогах, тому ми вийшли з пропозицією ввести відеофіксацію процесу перевірки технічного стану. Вона буде здійснюватися під час усього процесу перевірки технічного стану транспортного засобу, матеріали відеофіксації будуть зберігатись у суб’єкта господарювання. А посилання на саму відеофіксацію, після проведення перевірки автомобіля, буде завантажуватись до Єдиного державного реєстру транспортних засобів", – сказав Фіклістов.

Вдосконалення техогляду в Україні

Уряд ухвалив постанову щодо вдосконалення порядку проходження обовʼязкового технічного контролю. Відповідне рішення було ухвалене Кабінетом Міністрів України на засіданні 19 травня.

Йдеться про постанову Уряду "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 і від 31 травня 2012 р. № 512".

Відтак, запроваджено електронну форму протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу. Водночас за необхідності з можливістю друку паперової копії протоколу. Втім, друк протоколу можливий виключно на бланку встановленого зразка, вартість якого сплачує суб’єкт господарювання.

Також оновлено обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів, запроваджено відеофіксацію процесу обовʼязкового технічного контролю транспортних засобів.

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