Усі авіакомпанії у світі відчують на собі наслідки.

Гендиректор лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі попередив, що ірландська авіакомпанія може відкласти поставку літаків Boeing, якщо вони подорожчають. Зростання вартості створює передумови для боротьби між виробниками та авіакомпаніями за те, хто візьме на себе витрати, які зростуть через мита президента США Дональда Трампа.

"Якщо на ці літаки будуть введені мита, є всі шанси, що ми затримаємо поставку", - сказав О'Лірі в інтерв'ю Financial Times. "Ryanair має отримати ще 25 літаків від Boeing у серпні, але літаки не потрібні до березня-квітня 2026 року. Ми можемо відкласти їх і сподіватися, що здоровий глузд візьме гору".

Мита Трампа вже б'ють по аерокосмічній промисловості, ставлячи під загрозу поставки літаків на мільярди доларів і напружуючи ланцюжки поставок.

Відео дня

Готові літаки і деталі, імпортовані в США, будуть обкладені 10%-вим податком. Але будівництво літаків у США та інших країнах також стане більш дорогим, оскільки виробники залежать від міжнародних ланцюжків постачань, що охоплюють Азію, Європу і США.

О'Лірі сказав, що виникнуть "серйозні суперечки" про те, хто нестиме витрати через мита - виробники чи авіакомпанії:

Авіакомпанії скажуть, що платити повинен виробник. Я впевнений, що виробник наполягатиме на тому, щоб платила авіакомпанія.

"Мита мають оплачувати ті, хто є імпортером", - наполягає один із керівників аерокосмічної галузі.

Ланцюжки поставок у галузі охоплюють увесь світ: і Airbus, і Boeing імпортують деталі для нових літаків із різних регіонів. Авіакомпанії та орендодавці літаків також купують запчастини для свого парку по обидва боки Атлантики.

Глава консалтингового підрозділу Ascend компанії Cirium Роб Морріс сказав, що мито в 10% значно вплине на продажі літаків. Він додав, що тільки для компанії Delta додаткові витрати на широкофюзеляжні літаки Airbus у 2025 році "легко складуть близько 150 мільйонів доларів".

Власник і CEO компанії Luaz Motors Вадим Ігнатов прогнозує лише помірне зростання цін на вживані авто в Україні, яке не перевищить 5%. Він звернув увагу на те, що в Україну зі США здебільшого імпортують не нові авто, а вживані машини - і дуже часто після ДТП.

На думку Ігнатова, невелике подорожчання може торкнутися не тільки традиційних авто з двигуном внутрішнього згоряння, а й електрокарів - особливо Tesla. Але цього разу не через мита американського президента, а через поведінку та репутацію власника компанії.

Вас також можуть зацікавити новини: