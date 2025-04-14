Ірландська авіакомпанія вимагає знизити збори в місцевих аеропортах.

Ірландський лоукостер Ryanair імовірно продовжить скорочувати кількість рейсів до/з Іспанії через невдоволення сумами зборів в аеропортах країни. Попередня хвиля скасувань іспанських рейсів авіакомпанії торкнулася літнього розкладу 2025 року.

Як заявив в інтерв'ю іспанському виданню El Economista генеральний директор ірландської авіакомпанії Едді Вілсон, наразі Ryanair розглядає можливість скорочення кількості рейсів із середніх і малих аеропортів Іспанії у 2025-2026 роках, якщо контрольований державою оператор аеропортів Aena не знизить свої збори.

Він пояснив, що насамперед низькі тарифи потрібні самим регіональним аеропортам для стимулювання зростання, і вони мають супроводжуватися низькими витратами, тому що в іншому разі формула не працює.

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"Ми скоротили 800 тисяч місць цього літа, тому що у нас були кращі варіанти розподілити наші потужності в інших місцях Європи. І будуть ще скорочення взимку 2025 року, і ще більше влітку 2026 року, тому що немає сенсу продовжувати інвестувати у збиткові операції. Раціональне рішення – перемістити трафік туди, де вартість доступу падає, а не зростає, тому ми продовжимо робити це поступово. У нас немає планів інвестувати в регіональні аеропорти, тому що їхня структура ціноутворення порушена", – пояснив Вілсон.

Зі свого боку Aena стверджує, що її ціни є одними з найнижчих у ЄС і що тарифи встановлені законом. Авіакомпанія, зі свого боку, стверджує, що попит за низкою напрямків низький, і тому немає сенсу платити стільки, скільки просять. У зв'язку з цим аналітики рекомендують обом сторонам провести переговори і досягти угоди, оскільки це сприятиме активнішому використанню регіональних аеропортів, які наразі використовуються недостатньо ефективно.

Як повідомляв УНІАН, раніше бос Ryanair Майкл О'Лірі попередив про зростання цін на авіаквитки влітку 2025 року.

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