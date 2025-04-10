Вперше "транспортний безвіз" був погоджений у червні 2022 року.

Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом, відома як "транспортний безвіз", продовжена до 31 грудня 2025 року. Таким чином українські автомобільні перевізники й далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Як повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України у Facebook, рішення стало можливим завдяки ефективній реалізації та позитивному впливу угоди на економіку обох сторін, а також ефективному моніторингу її виконання.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, завдяки "транспортному безвізу" експорт дорогами до Євросоюзу зріс на 42%, а імпорт автомобільним транспортом до України на 37%.

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"Перевезення автомобільним транспортом між Україною та ЄС сьогодні мають вирішальне значення для економічної стійкості нашої держави, адже саме дорогами ми експортуємо товари з доданою вартістю та імпортуємо необхідні вантажі. Найголовніше, що Угода позитивно впливає на обидві сторони", – наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зазначається, що вперше "транспортний безвіз" був погоджений у червні 2022 року. Традиційно угода діє один рік. У червні 2024 року вона була продовжена втретє ще на один рік – до червня 2025 року.

У відомстві відмітили, що тоді однією з умов оновленої угоди стала автоматична пролонгація до кінця 2025 року у разі відсутності негативного впливу на сторони угоди та відсутність порушень.

Торгівля між Україною та ЄС

Як писав УНІАН, Європейська комісія завершує роботу над пропозицією щодо майбутніх умов торгівлі між Україною та ЄС, що можуть прийти на заміну чинному "торговельному безвізу", який був запроваджений у червні 2022 року та передбачав безмитну торгівлю України з ЄС. Нове рішення щодо взаємної торгівлі між Україною та ЄС має бути прийняте до 5 червня.

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