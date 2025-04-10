Нове рішення щодо взаємної торгівлі між Україною та ЄС має бути прийняте до 5 червня.

Європейська комісія завершує роботу над пропозицією щодо майбутніх умов торгівлі між Україною та ЄС, що можуть прийти на заміну чинному "торговельному безвізу" (автономним торговельним заходам - Autonomous Trade Measures, ATM), який був запроваджений у червні 2022 року та передбачав безмитну торгівлю України з ЄС.

Нове рішення буде представлене Україні вже незабаром, повідомила Європейська комісія у відповідь на запит УНІАН.

"Комісія зобов'язується проводити консультації з Україною відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з метою просування взаємної лібералізації мит. Комісія завершує роботу над пропозицією, яку незабаром представить Україні", - говориться у повідомленні.

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При цьому європейська сторона не уточнила, чи повернуться умови торгівлі між Україною та ЄС до довоєнного рівня, чи для України передбачаються послаблення по окремих категоріях товарів.

У Єврокомісії додали, що дискусії щодо можливих варіантів тривають, але остаточне рішення має бути прийняте до 5 червня, коли спливає дія чинних торговельних преференцій.

"На пресконференції 10-го засідання Ради асоціації між Україною та ЄС Комісар Кос сказала: "Щодо автономних торговельних заходів: ми зараз будемо багато говорити про те, які є можливості. Але напевно Європейська Комісія запропонує рішення до завершення дії автономних торговельних заходів"", - розповіли УНІАН у Європейській комісії.

"Торговельний безвіз": що відомо

Раніше українські ЗМІ із посиланням на неназваного європейського чиновника повідомили, що Єврокомісія не продовжуватиме "торговельний безвіз" з Україною після 5 червня, що фактично означатиме повернення торгівлі між Україною та ЄС до довоєнних умов.

При цьому зазначається, що пізніше будуть внесені зміни до умов зони вільної торгівлі між Україною та ЄС в рамках Угоди про асоціацію. Додається, що для певних категорій українських товарів можуть залишитися преференції - зокрема для сталі.

"Торговельний безвіз" (або автономні торговельні заходи) між Україною та ЄС був вперше запроваджений 4 червня 2022 року для підтримки української економіки на тлі російської агресії та передбачав тимчасове скасування мит та квот на український експорт до ЄС. 25 травня 2023 року Рада ЄС продовжила це рішення на рік. І потім, 13 травня 2024 року - ще на рік, до 5 червня 2025 року, проте на цей раз з урахуванням деяких обмежень по аграрній продукції для захисту європейських фермерів, які протестували проти дешевого українського зерна.

Торгівля України з ЄС

Торговельні преференції дозволили українській економіці втриматися на плаву у складні часи морської блокади та перетворили ЄС на головного торговельного партнера України.

За даними Міністерства економіки, у 2024 році питома вага торгівлі товарами з ЄС склала майже 54% від загального обсягу торгівлі України, у 2023-му - 56%. Виручка від експорту до ЄС за результатами 2024 року зросла на 16,1% - до 24,8 мільярдів доларів.

Як повідомляв торговий представник України, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка, у 2024 році найбільше українських товарів серед європейських країн закупили Польща, Іспанія, Німеччина, Нідерланди та Італія.

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