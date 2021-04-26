Основні роботи планують закінчувати до вечірньої години пік.

У Києві на вул. Хрещатик частково обмежено рух транспорту.

Про це повідомили в КК "Київавтодор".

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"На Хрещатику триває поточний ремонт. Роботи проводять по всій довжині вулиці. Основні роботи планують закінчувати до вечірньої години пік. Під час ремонту рух транспорту частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

Ремонт в Києві

У Києві з 10 квітня по 30 червня у зв'язку з проведенням капітального ремонту частково обмежили рух транспорту на Кільцевій дорозі.

Також у квітні було частково обмежено рух по Південному мосту.

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Автор: Юлія Петриченко