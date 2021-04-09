Також у суботу рух буде обмежено на перетині вул.Іллєнка та Ромоданова.

У Києві з 22:00 9 квітня до 05:00 12 квітня на Південному мосту частково обмежать рух.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор".

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Зокрема, на Південному мосту в зазначений час будуть проводити ремонт деформаційних швів. "Старі деформаційні шви не витримують сучасного навантаження і виходять з ладу. Тож на споруді виконають протиаварійні роботи на частині швів. Роботи триватимуть у напрямку лівого берега", - зазначили у прес-службі.

Також 11 квітня з 09:00 до 17:00 обмежать рух транспорту на розі вулиць Іллєнка і Ромоданова в Шевченківському районі. Зазначається, що на цій ділянці заплановано відремонтувати асфальтове покриття. "У неділю облаштовуватимуть верхній шар асфальту. Роботи із підготовки ділянки вже виконано", - додали у КМДА.

Ремонт Кільцевої дороги

У Києві з 10 квітня по 30 червня у зв'язку з проведенням капітального ремонту частково обмежать рух транспорту на Кільцевій дорозі.

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Автор: Наталя Нічишина