Міська влада перезатвердила тарифи для трьох паркувальних зон.

У Києві відсьогодні відновили стягнення плати за паркування на майданчиках "Київтранспарксервісу".

Згідно з повідомленням Київської міської держадміністрації, тарифи встановлено для трьох паркувальних зон.

Зазначається, що вони розраховані комунальним підприємством "Київтранспарксервіс" згідно з чинним законодавством, пройшли процедуру громадського обговорення та затверджені розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації №735 від 7 листопада 2022 року.

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Так, за 1 годину користування майданчиками КП "Київтранспарксервіс" вартість оплати становитиме: І зона – 35 грн, ІІ зона – 25 грн, ІІІ зона – 5 грн.

При цьому, абонементний талон на місяць коштуватиме для: І-ІІІ зони – 5733 грн, І-ІІ – 5145 грн, ІІ-ІІІ – 2940 грн та ІІІ зони – 882 грн.

Денний абонементний талон на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00 обійдеться: І-ІІІ – 390 грн, І-ІІ – 350 грн, ІІ-ІІІ – 250 грн та ІІІ зона – 50 грн.

Встановлено, що паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках коштуватиме:

до години включно – 5 грн,

до 2 годин включно – 10 грн,

до 12 годин включно – 11 грн,

до 13 годин включно – 16 грн,

до 14 годин включно – 21 грн,

за добу – 22 грн.

У КМДА зазначають, що знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому можна в міському застосунку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування".

Також повідомляється, що можливість придбати місячні паркувальні абонементи на грудень 2022 року з’явиться у застосунку наступного тижня.

Парковка у Києві: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня КМДА повідомила, що у столиці тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс". Ці зміни були відображені у додатку "Київ Цифровий". Такий тимчасовий захід був пов’язаний із судовим процесом щодо вартості паркування.

31 серпня 2021 року Київрада підтримала рішення про створення більш як 200 нових паркувальних майданчиків по всьому місту на 21 тис. машиномісць.

З 1 липня минулого року тарифи за паркування в центрі Києва зросли більш ніж втричі: так, у І зоні, яка охоплює центральну частину міста, вартість 1 години паркування була встановлена на рівні 35 грн/год, у ІІ зоні, на прилеглих до центру територіях – 25 грн/год. У "спальних" районах міста вартість паркування – 5 грн/год.

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