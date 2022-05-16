Сервіс безготівкової оплати паркування знову працює в застосунку "Київ Цифровий".

16 травня 2022 року за рішенням Київради відновилася оплата паркування в місті.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

Сервіс безготівкової оплати паркування знову працює в застосунку "Київ Цифровий".

Як і раніше, паркування платне лише в будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та цілий день у суботу та неділю — паркування безкоштовне.

Також там покроково нагадали, як оплачувати паркування в "Київ Цифровий":

Виберіть "Сервіси водія" - "Погодинне паркування".

Виберіть номер авто з переліку або вкажіть його.

Виберіть паркінг. Перевірте, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в застосунку.

Натисніть "Почати паркування". Розпочнеться відлік часу.

Натисніть "Завершити паркування", щойно авто залишить паркінг.

Якщо дозволити сповіщення, можна отримувати щогодинні нагадування про активне паркування. У застосунку також можна встановити час для автоматичного завершення паркування. В іншому випадку паркування завершується автоматично о 22:00, коли паркування на муніципальних паркінгах стає безкоштовним.

У "Київ Цифровий" оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку, незалежно від місцезнаходження авто. У застосунку діє накопичувальна система оплати. Оплата списується за кожні 100 грн. Якщо сума менша, вона списується 1 числа наступного місяця. Оплачувати сервіс можна з банківської картки, Apple Pay або Google Pay.

За безпекою паркувального простору слідкуватимуть інспектори з паркування. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв, тому не нехтуйте сигналами тривоги, які також надходять у застосунку.

Як повідомляв УНІАН, у Києві ввели в роботу віртуальну карту АЗС. Тепер кожен може ознайомитися з працюючими заправними станціями.