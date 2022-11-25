Це робиться з метою зекономити електроенергію для роботи котелень та насосних станцій у місті.

У Кривому Розі Дніпропетровської області зупиняють весь електротранспорт, щоб забезпечити обігрів будинків.

Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у Telegram.

"Щойно прийшла ввідна від "Укренерго" відключити всі підстанції тролейбуса, трамвая та швидкісного трамвая для того, щоб не відключати котельні та насосні. У найближчі півгодини буде повністю зупинено весь електротранспорт у місті", - написав він.

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Вілкул зазначив, що маршрутки продовжать працювати, кількість автобусів на центральних маршрутах буде також збільшена, але незначно.

Він закликав жителів міста не їздити в особистих справах, а керівників підприємств почати відпускати людей раніше, щоб знизити навантаження на робоче перевезення.

Удари по енергетичній інфраструктурі України

23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії. Також повідомлялось про відключення електроенергії у сусідній Молдові.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях через обстріли спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих АЕС були відключені.

В результаті влучань в об’єкти енергетики багато регіонів України залишились без тепло- і водопостачання.

Зокрема, 23 листопада у Кривому Розі було введено в дію план роботи при повній відсутності електроенергії.

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