На сьогодні у Кривому Розі безпекова ситуація нічим не гірша, ніж у Києві.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розказав про плани щодо скорочення комендантської години, відміни заборони продажу алкоголю та щодо встановлення ялинки.

Вілкул повідомив у Telegram, що хоче скоротити комендантську годину - сьогодні з 22:00 до 5 ранку, а планується зробити з 23:00 до 5 ранку.

Також пропонує відмінити заборону на продаж алкоголю в Інгулецькому районі та деяких громадах Криворізького району.

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Вілкул зазначив, що у цьому році Центральну ялинку не встановлюватимуть ялинку в парку Героїв і велику ялинку на проспекті Поштовому також. При цьому зазначив, що не заперечує, якщо райони, мікрорайони, підприємства захочуть поставити свої невеличкі ялинки.

"Наші діти заслуговують на свято. Так що повна демократія, встановлення - на розсуд мешканців", - додав він.

Вілкул зазначає, що на сьогодні у Кривому Розі безпекова ситуація нічим не гірша, ніж у Києві - залишається лише загроза ракет та дронів-камікадзе.

Він пропонує після новорічних канікул дозволити школам, дитячим садочкам, ДЮСШ, музичним школам, Палацам культури та іншим закладам перейти в режим офлайн, але, лише тим, у кого є сховища та укриття.

"І лише на кількість дітей та працівників, що не перевищує кількість місць в укриттях. При цьому, кожний окремий заклад чи клас самостійно вирішують який режим роботи обрати – онлайн чи офлайн, шляхом реального голосування батьків. При чому з підписами. Ви будете мати можливість висловити свою думку, але й взяти на себе відповідальність", - зазначив він.

Обстріли Дніпропетровщини: що відомо

Російські окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровську область з різних видів озброєння. Особливих ударів зазнають Нікополь та Кривий Ріг.

3 листопада РФ вдарила по інфраструктурі Дніпропетровщини, над областю за ніч збили 4 дрона-камікадзе.

Минулої ночі російські окупанти обстріляли Нікопольский район і сам Нікополь.

9 листопада керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про вибухи у місті Кривий Ріг та Криворізькому районі.