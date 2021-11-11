У Deutsche Bahn кажуть, що планують розширювати співпрацю з Україною.

Цього тижня стало відомо, що "Укрзалізниця" передає з 2022 року пасажирські перевезення в управління німецькому Deutsche Bahn. У концерні з цього приводу теж висловилися.

Видання DW опублікувало відповідь перевізника від 10 листопада.

У Deutsche Bahn кажуть, що планують розширювати співпрацю з Україною.

Наразі процес на стадії перемовин – сторони обговорюють модель, за якою концерн направить експертів та менеджерів до України для консультування УЗ щодо структурних аспектів пасажирських перевезень.

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Як писав УНІАН, 9 листопада міністр інфраструктури Олександр Кубраков підкреслював, що Deutsche Bahn вже має подібний успішний досвід у Казахстані, тому він сподівається, що в Україні результати будуть не гірші.

Довідка УНІАН. Deutsche Bahn AG - один з найбільших залізничних операторів Європи. Щороку перевозить близько 4,6-4,8 млрд пасажирів і 270-290 млн тонн вантажів.

До структури холдингу входять понад 300 різних підрозділів і окремих підприємств.

Компанія проводить активну політику з розширення свого бізнесу в Європі, постійно інвестує в купівлю нових компаній і розширення діяльності.

Автор: Яна Ставська