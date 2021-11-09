Компанія вже має подібний успішний досвід у Казахстані, тому Кубраков сподівається, що в Україні результати будуть не гірші.

"Українська залізниця" з 2022 року передає пасажирські перевезення в управління німецькій компанії Deutsche Bahn Engineering & Consulting.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час форуму "Велике будівництво: нова залізниця" заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"В нас є за планом, ми це оголошували, ми про це говорили – що пасажирські перевезення ми передаємо в управління Deutsche Bahn Consulting з наступного року. Ми до цього рухаємось, ми про це проголошуємо", - сказав він.

За словами міністра, компанія вже має подібний успішний досвід у Казахстані, тому він сподівається, що в Україні результати будуть не гірші.

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Також Кубраков додав, що у планах Мінінфраструктури до 2024 року є реалізація масштабної програми з електрифікації 500 кілометрів залізниці, що дозволить з’єднати всі обласні центри швидкісним сполученням потягами "Інтерсіті".

Також міністерство планує створити швидкісне залізничне сполучення між Варшавою та Києвом.

"Вони теж вже прорахували, що надшвидкісні потяги 300+ кілометрів - супердорогі, там точно не про економіку, а щодо 250+ ми з ними повністю співпадаємо у технічних вимогах, і зараз наші команди починають працювати. У нас є домовленість, і наша італійська компанія, яка займається розробкою ТЕО, починає працювати з двома залізницями. Я сподіваюсь, що до кінця року або вже в січні ми будемо розуміти точні цифри, точні коридори", - сказав він.

Довідка УНІАН. Deutsche Bahn AG - один з найбільших залізничних операторів Європи. Щороку перевозить близько 4,6-4,8 млрд пасажирів і 270-290 млн тонн вантажів. До структури холдингу входять понад 300 різних підрозділів і окремих підприємств. Компанія проводить активну політику з розширення свого бізнесу в Європі, постійно інвестує в купівлю нових компаній і розширення діяльності.

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Автор: Дмитро Шварц