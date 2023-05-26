Порушника правил безпеки затримали.

У Південній Кореї пасажир авіакомпанії Asiana Airlines прямо під час польоту відкрив двері літака.

Офіційний представник авіакомпанії розповів, що 30-річний чоловік, який сидів біля дверей аварійного виходу, відкрив їх, коли літак був на висоті близько 213 м над землею, заходячи вже на посадку. Це викликало паніку серед пасажирів, повідомили офіційні особи, передає Reuters.

Літак Airbus A321-200 після інциденту благополучно приземлився.

За даними Asiana Airlines, на борту перебували 200 осіб, 12 з них після інциденту знадобилася допомога лікарів через брак повітря. 9 постраждалих були госпіталізовані.

"Я думав, що літак ось-ось вибухне... було схоже, що пасажири поруч з відкритими дверима втрачали свідомість", - сказав один з пасажирів.

Представник міністерства транспорту країни повідомив агентству Reuters, що влада з'ясовує, чи дотримувалися Asiana Airlines протоколи управління аварійними виходами.

"Це особливо небезпечно при посадці і зльоті, тому хтось із персоналу на борту повинен був зупинити цього пасажира", - сказав Сон Мен Хван, професор кафедри технічного обслуговування авіації університету Сехан в Південній Кореї.

Курйозні випадки в літаках

Чоловік у стані алкогольного сп'яніння помочився на попутницю бізнес-класу рейсу Air India. Через кілька тижнів після інциденту і після скарги постраждалої авіакомпанія домоглася порушення справи проти дебошира.

А в квітні стало відомо, що пасажира першого класу авіаліній American Airlines силоміць висадили з літака через те, що він влаштував дебош після відмови принести йому алкоголь ще до польоту.

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